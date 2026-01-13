Leandrinho pediu para sair do VascoMatheus Lima / Vasco
Leandrinho pede para sair do Vasco e aguarda novas propostas
Fernando Diniz tentou conversar com o jogador, mas não conseguiu demover ideia
Pedrinho esclarece situação de Vegetti, alvo do Cerro Porteño
Presidente ressaltou que o Vasco não recebeu nenhuma oferta e que o atacante faz parte do planejamento esportivo de 2026
Vasco exerce opção de compra de Lukas Zuccarello, destaque da base
Cruz-Maltino paga R$ 550 mil ao Sport por mais 20% dos direitos econômicos do atleta
Vasco sinaliza com proposta de R$ 31 milhões por ex-atacante do Fluminense
Jogador, de 25 anos, pertence a clube italiano
Alan Saldivia garante 'matar e morrer' pelo Vasco: 'Vou me entregar por completo'
Recém-contratado, zagueiro ressaltou que não faltará dedicação dentro de campo
Vasco anuncia a contratação de zagueiro Alan Saldivia
Uruguaio, de 23 anos, assinou até o fim de 2028
Leandrinho pede para sair do Vasco e aguarda novas propostas
Fernando Diniz tentou conversar com o jogador, mas não conseguiu demover ideia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.