Leandrinho pediu para sair do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/01/2026 09:00

Rio - Sem espaço no Vasco, Leandrinho pediu para sair e deseja buscar novos desafios. Nem mesmo a conversa com o técnico Fernando Diniz, que prometeu dar mais minutos , foi o suficiente para mudar o cenário. O lateral-esquerdo deseja receber chances em outro lugar, de acordo com o "ge".

Nos últimos dias, o Vasco recusou propostas do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e Pafos, do Chipre, pelo jogador. O Cruz-Maltino considerou que os valores foram abaixo do número financeiro esperado. O clube aguarda novas propostas para negociar o lateral-esquerdo.



Cria da base do Vasco, o lateral-esquerdo fez sua estreia pelo profissional há dois anos. Entretanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular. Em busca de mais minutagem, foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No futebol saudita, Leandrinho disputou 11 partidas e teve boas atuações. Em junho, retornou ao Vasco e passou a ser mais uma opção na lateral esquerda, ao lado de Lucas Piton e Victor Luis. Porém, foi acionado em somente três oportunidades.