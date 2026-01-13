Pablo Vegetti em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 13/01/2026 22:51

"Ele tem contrato até 2026. Se a proposta chegou, ela chegou para o Vegetti, não chegou para o Vasco. Acredito que se o Cerro (Porteño) faz uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta, para que o atleta convença o clube para sair. No planejamento esportivo, em nenhum momento o Vegetti foi pauta de saída, porque alguns atletas são pauta de saídas", disse Pedrinho, à 'ESPN'.

"E aí vamos marcando quem tem potencial de venda, de empréstimo, de pegar um empréstimo e pagar metade do salário... A gente olha o cenário e exercita. O Vegetti faz parte do planejamento esportivo de 2026, ele tem contrato até dezembro de 2026. Isso quer dizer que ele tem que ser número 10, capitão? Não, isso é uma decisão técnica. Se ele não jogar, ficar no banco, não entrar em nenhum jogo, ele continua sendo importante para a gente. Por isso a gente tem contrato com ele até dezembro de 2026", prosseguiu.

Por outro lado, destacou que, caso haja proposta, vai entender se Vegetti, de 37 anos, for seduzido e quiser sair. Pedrinho ressaltou que o Pirata deverá assumir que quer sair nesse cenário, já que está no planejamento esportivo deste ano.

"Agora, se o Vegetti receber uma proposta - que eu não sei se recebeu - e essa proposta seduzir o Vegetti e ele quiser sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, receber uma proposta de três anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos nos desfazendo do Vegetti. E não é o caso, o nosso planejamento é ter o Vegetti", ressaltou Pedrinho.

"Se o Vegetti chegar para mim e falar: 'presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, estou com 37 anos, quando o meu contrato terminar vou estar com 38, posso ajustar melhor a questão financeira'. Eu nunca vou prejudicar a instituição e vou ser muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega em um acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada, como se nós estivéssemos nos desfazendo do Vegetti. A narrativa que foi criada é essa. Essa narrativa é mentirosa", completou.