Comemoração de Vegetti em vitória do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 08/01/2026 21:15

Rio - O Cerro Porteño está interessado na contratação de Pablo Vegetti, atacante do Vasco . Diretor do cube, Enrique Biedermann confirmou a informação em entrevista ao canal paraguaio ABC Deportes, nesta quinta-feira (8).

"É real (o interesse), estamos trabalhando nisso e, bem, veremos o que acontece, mas não é uma negociação fácil. Um tremendo jogador, mas é uma negociação complicada. Não impossível, mas complicada, afirmou.

Vegetti está no Vasco desde 2023. Ele chegou na janela do meio do ano e foi peça fundamental na arrancada do Cruz-Maltino, que garantiu permanência na primeira divisão na última rodada.

Na temporada passada, Vegetti disputou 65 partidas, anotou 27 gols e deu duas assistências. No entanto, terminou o ano em baixa e foi utilizado principalmente saindo do banco de reservas.