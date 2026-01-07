Leandrinho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco recebe proposta de clube dos Emirados Árabes Unidos por Leandrinho
Lateral retornou de empréstimo no meio de 2025, mas teve pouco espaço no Cruz-Maltino
Vasco recebe proposta de clube dos Emirados Árabes Unidos por Leandrinho
Lateral retornou de empréstimo no meio de 2025, mas teve pouco espaço no Cruz-Maltino
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clubes da Europa e da Arábia Saudita
Jogador é um dos pilares defensivos do time de Fernando Diniz
Sem espaço, Leandrinho recebe propostas e pode ser emprestado pelo Vasco
Lateral-esquerdo está na mira da Chapecoense e do Pafos, do Chipre
Vasco acerta contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia
Cruz-Maltino vai comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, além de ter opção de adquirir de mais 20%
Lucas Piton entra na mira de clube turco para a próxima temporada
Lateral se recupera de lesão no joelho esquerdo
Vasco recusa proposta de clube italiano por Barros
Volante está nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.