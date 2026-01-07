Leandrinho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco recebeu uma proposta do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, pelo lateral-esquerdo Leandrinho. Os valores não foram revelados, e os representantes do atleta aguardam a resposta do Cruz-Maltino. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.
Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o defensor fez sua estreia pelo profissional há dois anos. No entanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular.
Para ter mais minutagem, ele foi cedido por empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, na temporada seguinte. Por lá, disputou 11 partidas.
Em junho de 2025, Leandrinho retornou ao Vasco e passou a ser mais uma opção na lateral esquerda, ao lado de Lucas Piton e Victor Luis. Porém, foi acionado em somente três oportunidades. Ele já recebeu propostas da Chapecoense e do Pafos, do Chipre.