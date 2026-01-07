Lucas Piton evoluiu na recuperação da lesão durante as fériasDikran Sahagian/Vasco
Lucas Piton entra na mira de clube turco para a próxima temporada
Lateral se recupera de lesão no joelho esquerdo
Vasco recebe proposta de clube dos Emirados Árabes Unidos por Leandrinho
Lateral retornou de empréstimo no meio de 2025, mas teve pouco espaço no Cruz-Maltino
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clubes da Europa e da Arábia Saudita
Jogador é um dos pilares defensivos do time de Fernando Diniz
Sem espaço, Leandrinho recebe propostas e pode ser emprestado pelo Vasco
Lateral-esquerdo está na mira da Chapecoense e do Pafos, do Chipre
Vasco acerta contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia
Cruz-Maltino vai comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, além de ter opção de adquirir de mais 20%
Vasco recusa proposta de clube italiano por Barros
Volante está nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada
