Lucas Piton evoluiu na recuperação da lesão durante as férias - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 07/01/2026 10:00

Rio - Um dos destaques do Vasco nos últimos anos, Lucas Piton entrou na mira do futebol europeu. O Besiktas, da Turquia, fez uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões) para contratar o lateral-esquerdo, de acordo com o canal "NTVascaínos".

O Vasco não aceitou a proposta, mas mantém conversas com o clube turco. O Cruz-Maltino pede 7,5 milhões de euros (R$ 47,2 milhões) e tenta chegar a um acordo. Em paralelo a tentativa de contratar Lucas Piton, os turcos monitoram outras possibilidades para a posição.

Lucas Piton está em fase final de recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador se machucou em jogo contra o Mirassol, no dia 2 de dezembro, pelo Brasileirão, e perdeu a fase final da Copa do Brasil.

Durante as férias, Lucas Piton realizou trabalhos particulares com fisioterapia e impressionou pela rápida recuperação. O jogador também fez todos os exercícios propostos pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco, sem restrições ou dores.

Lucas Piton se reapresentou junto com a primeira parte do elenco do Vasco para a pré-temporada, no CT Moacyr Barbosa. O jogador realizou testes físicos com o departamento médico e não relatou dores. A expectativa, portanto, é que ele retorne às atividades com o grupo nos próximos dias.