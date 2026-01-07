Alan Saldivia agrada ao técnico Fernando Diniz, que já o elogiou publicamenteReprodução / Internet

Rio - O Vasco acertou a contratação do zagueiro Alan Saldivia para 2026. O Cruz-Maltino vai comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, além de ter opção de adquirir de mais 20%. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.
Saldivia será o segundo reforço da equipe na temporada. O Vasco também acertou a contratação do meio-campista Johan Rojas, do Monterrey, do México. A estreia dos jogadores poderá ocorrer no Campeonato Carioca.

O zagueiro chega ao clube carioca após passagem pelo Colo-Colo. Durante seu período na equipe chilena, conquistou dois Campeonatos Chilenos, uma Copa do Chile e uma Supercopa do Chile.
Saldivia chegou ao clube em 2022 e conquistou espaço no time titular. No entanto, algumas lesões o afastaram dos gramados em 2024 e 2025. Na última temporada, o zagueiro atuou em 30 partidas e anotou uma assistência.