Alan Saldivia agrada ao técnico Fernando Diniz, que já o elogiou publicamenteReprodução / Internet
O Cruz-Maltino quer adquirir 55% dos direitos econômicos do jogador, com a possibilidade de comprar mais 15% posteriormente. Antes, foram duas propostas recusadas. As informações são do jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências.
Técnico do Gigante da Colina, Fernando Diniz indicou o defensor ainda no ano passado. "Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito. Mas essas contratações é (algo) interno, não vou falar de nomes. Estamos trabalhando internamente nas necessidades que temos no elenco. Mas é um jogador de quem eu gosto", disse o comandante, em julho.
A ideia do Vasco é selar acordo com Alan Saldivia para ganhar mais uma opção na defesa. Neste momento, o Cruz-Maltino conta com Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Robert Renan. Maurício Lemos não renovou contrato e Lucas Oliveira jogará no Mirassol.
