Alan Saldivia atua no Colo-ColoDivulgação
Vasco recebe contraproposta e busca acordo por contratação de Alan Saldivia
Cruz-Maltino deseja o empréstimo e tenta convencer os chilenos
Rio - Em busca de consistência para o sistema defensivo, o Vasco segue em conversas com o Colo-Colo, do Chile, pela contratação do zagueiro Alan Saldívia. Na última semana, o Cruz-Maltino recebeu uma negativa da segunda oferta de empréstimo e avalia a contraproposta, segundo o jornalista Venê Casagrande.
Os clubes seguem conversando em busca de um acordo. O Colo-Colo desejava vendê-lo, enquanto o Vasco não tem interesse na negociação nestes moldes. Há ainda um debate entre os clubes pelo percentual dos direitos econômicos. O Cruz-Maltino, no entanto, aposta suas fichas no desejo do jogador.
O Vasco vê Alan Saldivia como um bom nome para compor o elenco para a temporada 2026. O Cruz-Maltino vai precisar reformular o sistema defensivo, já que Maurício Lemos rescindiu o contrato e Lucas Oliveira está de saída para o Mirassol. Ainda existe dúvida sobre a permanência de Carlos Cuesta.
Além disso, o técnico Fernando Diniz é um grande entusiasta do futebol de Alan Saldivia. O jogador entrou no radar da diretoria vascaína desde agosto do ano passado, através de um pedido do treinador. No início da última semana, o Vasco retomou as negociações e tenta costurar um acordo.
