Atacante vive dias especiais com renovação e gol em vitória do Vasco na Copinha
Bruno Lopes é um dos destaques da base do Cruz-Maltino
Vasco deve reencontrar velho conhecido na estreia no Brasileirão
Yuri Lara, que defendeu o Cruz-Maltino em 2022, fechou com o Mirassol
Fora dos planos de Diniz, Riquelme pode ser negociado pelo Vasco
Técnico do Cruz-Maltino não conta com o lateral-esquerdo para a temporada
Vasco bate o Velo Clube e estreia com vitória na Copinha
Lukas Zuccarello e Bruno Lopes balançaram a rede para selar o triunfo cruz-maltino
Vasco negocia contratação de Brenner, mas esbarra em pedida de clube italiano
Jogador já trabalhou com o técnico Fernando Diniz em 2019 e 2020
Vasco busca nova patrocinadora máster e conversa com duas empresas
Betfair não exerceu a cláusula de renovação e encerrou contrato em 31 de dezembro
