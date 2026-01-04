Bruno Lopes renovou com o Vasco até 2029 - João Gabriel Alves | Vasco da Gama

Publicado 04/01/2026 13:46

Rio - O atacante Bruno Lopes, da base cruz-maltina, viveu uma semana especial. Na última sexta-feira (2), o Vasco anunciou a renovação de contrato com o jovem jogador. No dia seguinte, sábado (3), ele fechou a conta na vitória sobre o Velo Clube por 2 a 0 , pela Copinha.

Natural de Tupã (SP), chegou ao Gigante da Colina após se destacar no Azuriz e já estreou pelo time profissional do Cruz-Maltino. O primeiro jogo foi em julho de 2024, quando entrou em campo na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão da época.

Nesta semana, o Cruz-Maltino informou que o novo vínculo do atacante vai até 2029: "Fico muito feliz por renovar meu contrato com o Vasco, um clube que me abriu as portas e acreditou no meu trabalho desde o início. É motivo de orgulho vestir essa camisa e poder seguir evoluindo aqui. Vou continuar trabalhando forte, com humildade e dedicação, para retribuir a confiança de todos e buscar meus objetivos com o Vasco".

O gerente geral da base, Rodrigo Dias, fez elogios ao atleta: "Estamos muito felizes em assinar mais um contrato com o Bruno Lopes. Ele fez por merecer a sua renovação pelo seu desempenho e potencial. Ele é um atleta forte, potente, vertical e com grande capacidade de finalização. Esperamos que continue a se desenvolver para que em breve possa retornar a nossa equipe principal".

Gol na Copinha

Titular na estreia do Vasco, contra o Velo Clube, ele balançou as redes já no último lance da partida. Andrey Fernandes recebeu a bola no meio e acionou Breno Vereza, que fez o cruzamento rasteiro para Bruno Lopes. O atacante finalizou de carrinho para balançar as redes e dar números finais ao jogo.