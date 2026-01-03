Nova camisa do Vasco em parceria com a Nike - Reprodução

Publicado 03/01/2026 11:00

Rio - Em meio a busca por reforços, o Vasco também tenta encontrar um novo patrocinador máster. Após um ano e meio, a Betfair não exerceu a cláusula de renovação e encerrou o contrato em 31 de dezembro de 2025. Com isso, a diretoria tem conversas com duas empresas, de acordo com o "ge".

Neste momento, a diretoria do Vasco conversa com duas casas de apostas: ZeroUm e EnergiaBet. A primeira empresa é licenciada pela ZeroUmBet, enquanto a segunda faz parte do grupo Responsa Gamming, que fez uma proposta para ser patrocinadora máster do Corinthians, no início de dezembro.

O Vasco busca um aumento significativo em relação ao que recebia da Betfair, que era cerca de R$ 70 milhões com metas consideradas "irrealizáveis" e que não passaram nem perto de acontecerem. Agora, o Cruz-Maltino deseja receber um valor mínimo fixo de R$ 70 milhões.

A ideia do Vasco é acertar com a nova patrocinadora máster até o fim de janeiro. A tendência é que o Cruz-Maltino inicie a próxima temporada sem um parceiro. A estreia está prevista para o dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Maricá, em São Januário, pela 1ª rodada do Carioca.