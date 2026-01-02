Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 02/01/2026 09:30

Rio - O Vasco se prepara para passar por uma reformulação na zaga para a próxima temporada. Com as saídas de Maurício Lemos e Lucas Oliveira, além da situação indefinida de Carlos Cuesta, o Cruz-Maltino prioriza zagueiros nesta janela de transferências em busca da "consistência" pedida pelo técnico Fernando Diniz, de acordo com o "ge".

Mauricio Lemos encerrou seu vínculo no último dia 31 de dezembro, enquanto Lucas Oliveira também não está nos planos do técnico Fernando Diniz e também deve deixar o Vasco nos próximos dias. O Ceará tem interesse na contratação do jogador e pode ser o provável destino. Por isso, o Cruz-Maltino irá ao mercado em busca de reposições.

A situação que mais preocupa, no entanto, é de Carlos Cuesta. O zagueiro, de 26 anos, pertence ao Galatasaray, da Turquia, e tem contrato de empréstimo até a próxima segunda-feira (5). O acordo prevê a opção de renovar o empréstimo até 31 de dezembro de 2026 por 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). O acordo entre os clubes também prevê a opção de compra por 5,7 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).

Após o vice da Copa do Brasil, o Vasco deixou escapar uma vaga direta para a Libertadores e terá que se contentar em disputar a Sul-Americana em 2026. No ano passado, o Cruz-Maltino sofreu 94 gols. Por isso, o setor defensivo começa o ano pressionado. A palavra "consistência" foi citada pelo técnico Fernando Diniz em várias ocasiões na reta final da temporada anterior como principal objetivo para 2026.