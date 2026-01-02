Admar Lopes, diretor de futebol do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco busca 'consistência' para 2026 e prioriza reforços para defesa
Mauricio Lemos e Lucas Oliveira estão de saída, enquanto Carlos Cuesta tem situação indefinida
Vídeo! Vasco inicia a preparação para a temporada; saiba quem se reapresentou
Jogadores realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo
Vasco usará camisa alternativa da Nike na Copinha
Uniforme não será a mesma do elenco profissional
Vasco inicia 2026 com a missão de renovar contrato de Cuesta
Nos planos do Cruz-Maltino para a próxima temporada, zagueiro tem vínculo até o próximo dia 5 de janeiro
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clube da Arábia Saudita
O camisa 96 foi um dos destaques do Cruz-Maltino na temporada
Retrospectiva 2025: Vasco teve oscilações, final da Copa do Brasil e brilho de Rayan
A temporada trouxe uma mistura de emoções para o torcedor do Gigante da Colina
