Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco

Rio - O Vasco se prepara para passar por uma reformulação na zaga para a próxima temporada. Com as saídas de Maurício Lemos e Lucas Oliveira, além da situação indefinida de Carlos Cuesta, o Cruz-Maltino prioriza zagueiros nesta janela de transferências em busca da "consistência" pedida pelo técnico Fernando Diniz, de acordo com o "ge".
Mauricio Lemos encerrou seu vínculo no último dia 31 de dezembro, enquanto Lucas Oliveira também não está nos planos do técnico Fernando Diniz e também deve deixar o Vasco nos próximos dias. O Ceará tem interesse na contratação do jogador e pode ser o provável destino. Por isso, o Cruz-Maltino irá ao mercado em busca de reposições.
A situação que mais preocupa, no entanto, é de Carlos Cuesta. O zagueiro, de 26 anos, pertence ao Galatasaray, da Turquia, e tem contrato de empréstimo até a próxima segunda-feira (5). O acordo prevê a opção de renovar o empréstimo até 31 de dezembro de 2026 por 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). O acordo entre os clubes também prevê a opção de compra por 5,7 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).
Após o vice da Copa do Brasil, o Vasco deixou escapar uma vaga direta para a Libertadores e terá que se contentar em disputar a Sul-Americana em 2026. No ano passado, o Cruz-Maltino sofreu 94 gols. Por isso, o setor defensivo começa o ano pressionado. A palavra "consistência" foi citada pelo técnico Fernando Diniz em várias ocasiões na reta final da temporada anterior como principal objetivo para 2026.
Fernando Diniz deseja que sistema defensivo seja mais consistente nesta temporada