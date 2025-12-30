Rio - O Vasco retomou as conversas para contratar o zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo (CHI). Antes, em meados deste ano, o Cruz-Maltino já havia demonstrado interesse na chegada do defensor. Fernando Diniz, inclusive, o elogiou publicamente à época.
"Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito. Mas essas contratações é (algo) interno, não vou falar de nomes. Estamos trabalhando internamente nas necessidades que temos no elenco. Mas é um jogador de quem eu gosto", disse o técnico, em julho.
A intenção do clube carioca é selar acordo pelo uruguaio para compor elenco. A negociação seria por um empréstimo com uma cláusula de compra, segundo o site 'ge'.
Neste momento, o Vasco conta com Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Robert Renan para o setor. Lucas Oliveira está próximo de reforçar o Ceará. Assim, Alan Saldivia é um dos alvos para aumentar as opções de Fernando Diniz na defesa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.