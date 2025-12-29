Nuno Moreira é um dos destaques do Vasco em 2025 - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 29/12/2025 10:51

uno Gomes, ex-jogador da seleção portuguesa, que vê o compatriota com chances de receber uma convocação no futuro.

Nuno Moreira foi um dos grandes destaques do Vasco na temporada de 2025, ao lado de Rayan. As boas atuações em sua primeira temporada no futebol brasileiro chamaram a atenção de N

elogiou o português do Vasco.

Vice campeão da Euro de 2004 e com quase 80 jogos por Portugal, o ex-atacante foi uma das atrações do Jogo das Estrelas de Zico, sábado (27) no Maracanã . Ele

"Fez uma excelente temporada e já em Portugal vinha fazendo boas temporadas antes de se transferir para o Brasil. Foi uma das estrelas do Vasco, somou gols e está a ganhar cada vez mais relevância na equipe. Se vai ou não ser convocado para a seleção nacional não sei dizer, mas está em um bom caminho", avaliou.



Nuno Moreira chegou ao Vasco no fim de fevereiro deste ano. Com rápida adaptação, não demorou para se tornar titular e peça importante do time tanto com Fábio Carille quanto com Fernando Diniz.



Ao todo, o atacante português marcou 11 gols e deu sete assistências em 56 partidas oficiais pelo Cruz-Maltino. Antes de jogar no Brasil, ele estava no Casa Pia.