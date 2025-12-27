Adriano Imperador falou sobre Rayan - Leo Franco / Ag. News

Publicado 27/12/2025 18:45

Rio - Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador, compareceu ao "Jogo das Estrelas", evento organizado por Zico neste sábado no Maracanã. O ex-atacante falou sobre Rayan, jogador do Vasco, e as comparações que são feitas entre os dois.

"Ele tem várias características minhas. Tem tudo para dar certo, e espero que possa fazer melhor do que eu. É sempre bom ver jogadores assim. É importante nosso carinho e respeito por eles", disse em entrevista ao "SporTV".

Adriano foi revelado pelo Flamengo e brilhou na Inter de Milão, sendo titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Ele conquistou o título do Campeonato Brasileiro pelo Rubro-Negro em 2009.

Formado nas categorias de base do Vasco, Rayan, de 19 anos, vem atraindo o interesse de clubes do futebol do exterior. O jovem foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2025.