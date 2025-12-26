Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 26/12/2025 19:20

Rio - Ícone do futebol mineiro, Benito Fantoni, de 94 anos, morreu nesta sexta-feira (26), em Belo Horizonte. Ele atuou como zagueiro, defendendo o Vasco entre 1953 e 1954. A causa da morte não foi informada e o ex-jogador foi velado, no Cemitério Parque da Colina, na parte da manhã, e seu sepultamento ocorreu no começo da tarde.

O Galo lamenta o falecimento de Benito Fantoni, zagueiro que representou as nossas cores entre 1956 e 1960. Pelo Galo, o jogador disputou 185 partidas e conquistou dois Estaduais.



Desejamos força aos amigos e familiares!



O velório será neste sábado (27/12), a partir das 8h, na… pic.twitter.com/QDWBvUMj7t — Atlético (@Atletico) December 26, 2025

Filho do ex-atacante Ninão, Benito nasceu na Itália, quando seu pai defendia a Lazio. Ele iniciou sua passagem no futebol carreira em 1949 nas categorias de base do Cruzeiro e se profissionalizou na Venezuela enquanto servia as forças militares.

O ex-zagueiro defendeu o Vasco entre 1953 e 1954. Posteriormente foi atuar pelo Atlético-MG entre 1956 a 1959. No Galo, Benito conquistou dois títulos do Campeonato Estadual. Ele encerrou sua carreira em 1965.

O Alvinegro utilizou suas redes sociais para prestar condolências:

"O Galo lamenta o falecimento de Benito Fantoni, zagueiro que representou as nossas cores entre 1956 e 1960. Pelo Galo, o jogador disputou 185 partidas e conquistou dois Estaduais.



Desejamos força aos amigos e familiares!



O velório será neste sábado (27/12), a partir das 8h, na capela 6 do Cemitério Parque da Colina, e o enterro será às 11h."