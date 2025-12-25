Carlos Cuesta se destacou pelo VascoDikran Sahagian/ Vasco
Vasco deve exercer opção de compra por Carlos Cuesta, afirma jornalista turco
Jogador, de 26 anos, está emprestado pelo Galatasaray
Vasco sonda e pode voltar à carga por atacante do Fortaleza
Jogador, de 29 anos, é sonho antigo do clube
Staff de Rayan rechaça destinos periféricos e vê atacante atuando em 'primeiro nível'
Atacante, de 19 anos, é o grande destaque do Vasco
Pedrinho não deseja disputar reeleição no Vasco no fim de 2026
Dirigente, de 48 anos, está desgastado com a polícia do clube
Ancelotti pode convencer Rayan a acertar com o Real Madrid, diz site espanhol
Atacante, de 19 anos, é destaque do Vasco
Corinthians volta a provocar o Vasco após a Copa do Brasil
Gigante da Colina foi um dos alvos de postagem corintiana com referência a títulos em 2025
