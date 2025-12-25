Carlos Cuesta se destacou pelo Vasco - Dikran Sahagian/ Vasco

Publicado 25/12/2025 16:22

Rio - Contratado pelo Vasco por empréstimo junto ao Galatasaray, da Turquia, o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, deverá ser adquirido em definitivo pelo clube carioca. De acordo com informações do jornalista turco Ferhat Kiziltas, o Cruz-Maltino deverá desembolsar algo em torno de 5,75 milhões de euros (cerca de R$ 37,39 milhões).

O clube carioca contratou o colombiano por empréstimo em setembro. O acordo foi de 750 mil euros (algo em torno de R$ 4,7 milhões na cotação da época). O contrato prevê uma ampliação de empréstimo até o fim de 2026 por 1,5 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época). Ou a compra em definitivo pelo valor de 5,75 milhões de euros (cerca de R$ 37,39 milhões).

Revelado pelo Atlético Nacional, Carlos Cuesta passou pelo Genk, da Bélgica, e pelo Galatasaray, antes de chegar ao Vasco. Ele estava atuando fora da América do Sul desde 2019, quando se transferiu do clube colombiano.

No Vasco, rapidamente, Cuesta se transformou em peça fundamental no esquema de Fernando Diniz. No total, o zagueiro entrou em campo em 17 jogos e anotou um gol.