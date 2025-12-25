Rayan é o grande destaque do VascoMatheus Lima/ Vasco
Ancelotti pode convencer Rayan a acertar com o Real Madrid, diz site espanhol
Atacante, de 19 anos, é destaque do Vasco
Corinthians volta a provocar o Vasco após a Copa do Brasil
Gigante da Colina foi um dos alvos de postagem corintiana com referência a títulos em 2025
GB avalia Vasco 'em outro patamar' após chegar à final da Copa do Brasil
Atacante destaca evolução da equipe em 2025 e projeta temporada com menos oscilações
Tchê Tchê tem permanência incerta no Vasco em 2026
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
Vasco recusa nova proposta do Zenit e pede R$ 325 milhões por Rayan
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco avalia a contratação de lateral-direito de clube paraguaio
Jogador, de 23 anos, teve boa temporada em 2025
