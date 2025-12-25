Rayan é o grande destaque do VascoMatheus Lima/ Vasco

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, o atacante Rayan, de 19 anos, tem sido ventilado em clubes europeus. Um deles é o Real Madrid. De acordo com o site espanhol "Defesa Central", o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pode ser fundamental em convencer o jovem a deixar o clube carioca rumo aos merengues.
A publicação abordou o desejo de Rayan de disputar a Copa do Mundo. Apesar de não ter sido chamado por Ancelotti em nenhuma ocasião, o atacante, de 19 anos, ainda crê na possibilidade. Uma possível transferência para o Real poderia facilitar seu caminho.
O portal ainda afirma que o Barcelona também tem interesse na contratação de Rayan. O Vasco conseguiu ampliar o contrato com o atacante até o fim de 2028 e tem feito jogo duro para aceitar a transferência do atacante.
O Cruz-Maltino pediu algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) para o Zenit, da Rússia, para negociar Rayan. O clube ofereceu 31 milhões de euros fixos (cerca de R$ 202,10 milhões), mais 4 milhões de euros em metas (R$ 26,08 milhões). O Vasco rejeitou.
Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025.