Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco teria demonstrado interesse no lateral-direito Alcides Benítez, de 23 anos, que defende o Guarani, do Paraguai. As informações são do jornalista, nascido no país vizinho, Marcelo Burgos.
Formado na base do próprio clube, Alcides foi emprestado ao 2 de Mayo em 2023 e retornou ao Guaraní no ano seguinte. Em 2025, ele viveu seu melhor ano, tendo entrado em campo em 50 jogos, anotado dois gols e dado quatro assistências.
A posição não é considerada uma das mais carentes no elenco do Vasco, já que o clube conta com Paulo Henrique, que viveu grande temporada e foi convocado para a seleção brasileira e também com Pumita Rodríguez, que acertou a renovação do seu contrato.
Porém, como os dois costumam receber chances com suas seleções, o Cruz-Maltino avalia ter mais um nome confiável no setor para não viver algumas situações complicadas que acabaram acontecendo na atual temporada.