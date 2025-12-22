Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Rio - O Vasco rescindiu o contrato com Jean David. Nesta segunda-feira (22), a rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante de 28 anos tinha vínculo com o clube até junho de 2026.
O chileno chegou ao Cruz-Maltino em agosto de 2024, após longa passagem pelo futebol mexicano, por US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões na cotação da época. No entanto, o atacante recebeu poucas oportunidades e não fazia parte dos planos da comissão técnica.
Jean David entrou em campo pela última vez no dia 15 de abril, contra o Ceará, já nos acréscimos do segundo tempo. Como titular, sua última atuação foi contra o Maricá, em janeiro, pelo Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino ainda tentou negociar o atacante na janela de transferências do meio do ano e chegou a receber sondagens de clubes do México e do Chile, mas as tratativas não avançaram.
Em pouco mais de um ano no clube carioca, Jean David disputou apenas 15 partidas e se despede sem marcar gols ou distribuir assistências.
