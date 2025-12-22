Vegetti foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2025 - Matheus Lima/Vasco

Vegetti foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2025 Matheus Lima/Vasco

Publicado 22/12/2025 12:00

Rio - Apesar de terminar a temporada em baixa e no banco de reservas, Vegetti foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2025. O centroavante argentino, de 37 anos, marcou 27 gols no ano e venceu a disputa contra Kaio Jorge, do Cruzeiro (26), Arrascaeta, do Flamengo (25), e Flaco López, do Palmeiras (25).

Vegetti alcançou sua temporada mais artilheira em toda a carreira, mesmo terminando no banco. Além disso, o centroavante argentino foi o jogador de linha que mais atuou pelo Vasco no ano, com 65 jogos disputados, sendo 53 como titular.

Dos 27 gols de Vegetti, 14 foram marcados no Brasileirão. Já na Copa do Brasil, marcou apenas duas vezes, sendo um no jogo de ida da semifinal contra o Fluminense — que foi importante para dar vantagem para o Vasco. Na partida de volta, o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0, mas classificou nos pênaltis.

Maiores artilheiros do futebol brasileiro em 2025:

1º - Vegetti (Vasco) - 27 gols

2º - Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26 gols

3º - Arrascaeta (Flamengo): 25 gols

4º - Flaco López (Palmeiras): 25 gols

5º - Hulk (Atlético-MG): 21 gols

6º - Alan Patrick (Internacional): 21 gols

7º - Cano (Fluminense): 20 gols

8º - Rayan (Vasco): 20 gols

9º - Vitor Roque (Palmeiras): 20 gols

10º - Willian José (Bahia): 20 gols