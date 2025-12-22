Rio - Apesar de terminar a temporada em baixa e no banco de reservas, Vegetti foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2025. O centroavante argentino, de 37 anos, marcou 27 gols no ano e venceu a disputa contra Kaio Jorge, do Cruzeiro (26), Arrascaeta, do Flamengo (25), e Flaco López, do Palmeiras (25).
Vegetti alcançou sua temporada mais artilheira em toda a carreira, mesmo terminando no banco. Além disso, o centroavante argentino foi o jogador de linha que mais atuou pelo Vasco no ano, com 65 jogos disputados, sendo 53 como titular.
Dos 27 gols de Vegetti, 14 foram marcados no Brasileirão. Já na Copa do Brasil, marcou apenas duas vezes, sendo um no jogo de ida da semifinal contra o Fluminense — que foi importante para dar vantagem para o Vasco. Na partida de volta, o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0, mas classificou nos pênaltis.
Maiores artilheiros do futebol brasileiro em 2025:
