Paulo Henrique é lateral-direito do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 22/12/2025 07:30

"A gente agradece o apoio do torcedor. Todo mundo muito triste, muito abalado com o resultado. A gente trabalhou muito pra que pudéssemos conquistar esse título, acho que todos nós merecíamos, a torcida merecia. E acho que a torcida reconheceu o empenho de todos hoje. Em momento nenhum deixamos de correr, em momento nenhum deixamos de buscar o resultado. Só pedir desculpa para o torcedor por não termos conseguido", disse Paulo Henrique.

"No ano passado chegamos na semifinal. Esse ano chegamos na final. Acho que é um processo de tudo que a gente vem construindo. Agora é se recompor, pedir desculpa mais uma vez para o torcedor, agradecer pelo apoio e dizer que a gente vai, no ano que vem, tentar novamente chegar onde chegamos esse ano, que foi na final. Só dizer que a gente vai seguir junto, se empenhando o máximo sempre quando estivermos assistindo essa camisa", completou.

Fim de papo! Corinthians vence no Maracanã e conquista a Copa do Brasil. Torcedores do Vasco reconhecem a luta do time e aplaudem #ODia pic.twitter.com/Nrd8mQTsRY — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 21, 2025

Ao deixar o campo, o grupo também recebeu aplausos de torcedores que permaneceram no Maracanã. Confira no vídeo abaixo:

Vasco deixou o campo sob aplausos de torcedores #ODia pic.twitter.com/FDN6vijDYR — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 22, 2025

Vasco e Corinthians fizeram a decisão da Copa do Brasil de 2025. No jogo de ida, na Neo Química Arena, as duas equipes ficaram no empate sem gols

A partida da volta aconteceu no domingo (21), no Maracanã. O Timão saiu na frente, com Yuri Alberto. Antes do fim do primeiro tempo, Nuno Moreira deixou tudo igual no placar. Entretanto, na etapa complementar, Memphis Depay apareceu para recolocar o Corinthians em vantagem e dar números finais ao jogo.