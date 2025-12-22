Rio - Paulo Henrique pediu desculpas aos torcedores após a derrota do Vasco por 2 a 1 para o Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil de 2025. Ele também citou os aplausos no Maracanã depois do apito final e ressaltou que os cruz-maltinos mereciam o título.
"A gente agradece o apoio do torcedor. Todo mundo muito triste, muito abalado com o resultado. A gente trabalhou muito pra que pudéssemos conquistar esse título, acho que todos nós merecíamos, a torcida merecia. E acho que a torcida reconheceu o empenho de todos hoje. Em momento nenhum deixamos de correr, em momento nenhum deixamos de buscar o resultado. Só pedir desculpa para o torcedor por não termos conseguido", disse Paulo Henrique.
"No ano passado chegamos na semifinal. Esse ano chegamos na final. Acho que é um processo de tudo que a gente vem construindo. Agora é se recompor, pedir desculpa mais uma vez para o torcedor, agradecer pelo apoio e dizer que a gente vai, no ano que vem, tentar novamente chegar onde chegamos esse ano, que foi na final. Só dizer que a gente vai seguir junto, se empenhando o máximo sempre quando estivermos assistindo essa camisa", completou.
Fim de papo! Corinthians vence no Maracanã e conquista a Copa do Brasil. Torcedores do Vasco reconhecem a luta do time e aplaudem #ODiapic.twitter.com/Nrd8mQTsRY
A partida da volta aconteceu no domingo (21), no Maracanã. O Timão saiu na frente, com Yuri Alberto. Antes do fim do primeiro tempo, Nuno Moreira deixou tudo igual no placar. Entretanto, na etapa complementar, Memphis Depay apareceu para recolocar o Corinthians em vantagem e dar números finais ao jogo.
