Vasco é vice de novo! Veja os memes da final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino perdeu para o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (21), no Maracanã
Vasco luta bastante, mas é superado pelo Corinthians na final da Copa do Brasil
Cerca de 67 mil torcedores acompanharam final no Maracanã
Vídeo! Torcida do Vasco faz festa no Maracanã na final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino disputa o título do torneio nacional com o Corinthians, neste domingo (21)
Torcedores do Corinthians compram ingressos fora do setor visitante no Maracanã
Timão e Vasco disputam o título da Copa do Brasil neste domingo (21), às 18h (de Brasília)
Torcedores acreditam que Rayan alcançará status de ídolo em caso de título do Vasco
Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians na disputa pelo troféu da Copa do Brasil, no Maracanã
Vasco divulga relacionados para a decisão da Copa do Brasil
Em busca do título, o Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians, às 18h (de Brasília), no Maracanã
