Rio - Vários torcedores do Corinthians compraram as carteirinhas de cadeiras cativas do Maracanã para acompanhar a final da Copa do Brasil contra o Vasco, neste domingo (21). A bola vai rolar às 18h (de Brasília). Eles estavam junto aos cruz-maltinos, que também marcam presença no setor.
Sendo assim, a segurança foi reforçada e, os corintianos, retirados do local e conduzidos para o lugar dos visitantes. De acordo com a Polícia Militar, foram cerca de 300 pessoas.
Torcedores do Corinthians são retirados de setor destinado ao Vasco antes da final da Copa do Brasil, no Maracanã.
"Segundo o comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), neste domingo (21/12), policiais militares foram acionados para retirar cerca de 300 torcedores do Corinthians que ocupavam as cadeiras cativas do Maracanã. De acordo com o comando da unidade, os torcedores foram retirados em segurança. O policiamento segue reforçado no local".
