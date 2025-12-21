Torcida do Corinthians foi retirada das arquibancadas da Oeste Superior - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Torcida do Corinthians foi retirada das arquibancadas da Oeste SuperiorJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 21/12/2025 17:35





Sendo assim, a segurança foi reforçada e, os corintianos, retirados do local e conduzidos para o lugar dos visitantes. De acordo com a Polícia Militar, foram cerca de 300 pessoas. Rio - Vários torcedores do Corinthians compraram as carteirinhas de cadeiras cativas do Maracanã para acompanhar a final da Copa do Brasil contra o Vasco , neste domingo (21). A bola vai rolar às 18h (de Brasília). Eles estavam junto aos cruz-maltinos, que também marcam presença no setor.Sendo assim, a segurança foi reforçada e, os corintianos, retirados do local e conduzidos para o lugar dos visitantes. De acordo com a Polícia Militar, foram cerca de 300 pessoas.

Torcedores do Corinthians são retirados de setor destinado ao Vasco antes da final da Copa do Brasil, no Maracanã.



Crédito: João Alexandre Borges / Agência O Dia pic.twitter.com/a8nX3ChVKk — Jornal O Dia (@jornalodia) December 21, 2025

O que disse a Polícia Militar?

"Segundo o comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), neste domingo (21/12), policiais militares foram acionados para retirar cerca de 300 torcedores do Corinthians que ocupavam as cadeiras cativas do Maracanã. De acordo com o comando da unidade, os torcedores foram retirados em segurança. O policiamento segue reforçado no local".

Cenário para a final