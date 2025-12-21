Torcida do Corinthians foi retirada das arquibancadas da Oeste SuperiorJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Rio - Vários torcedores do Corinthians compraram as carteirinhas de cadeiras cativas do Maracanã para acompanhar a final da Copa do Brasil contra o Vasco, neste domingo (21). A bola vai rolar às 18h (de Brasília). Eles estavam junto aos cruz-maltinos, que também marcam presença no setor.

Sendo assim, a segurança foi reforçada e, os corintianos, retirados do local e conduzidos para o lugar dos visitantes. De acordo com a Polícia Militar, foram cerca de 300 pessoas.

O que disse a Polícia Militar?

"Segundo o comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), neste domingo (21/12), policiais militares foram acionados para retirar cerca de 300 torcedores do Corinthians que ocupavam as cadeiras cativas do Maracanã. De acordo com o comando da unidade, os torcedores foram retirados em segurança. O policiamento segue reforçado no local".

Cenário para a final

A partida de ida terminou empatada em 0 a 0 na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17). Agora, quem vencer o duelo de volta levantará o troféu. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
