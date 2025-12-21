Torcida do Vasco promete fazer grande festa para apoiar o time no Maracanã - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Torcida do Vasco promete fazer grande festa para apoiar o time no MaracanãJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 21/12/2025 17:11 | Atualizado 21/12/2025 17:28

Rio - Confiantes, os torcedores do Vasco já marcam presença nos arredores do Maracanã. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) para a decisão da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Casal de empreendedores, Romário Nunes de Azevedo e Raiza Cristina Luz Silva destacaram o amor pelo Cruz-Maltino e ressaltaram que, em caso de título, Rayan tem tudo para alcançar o status de ídolo.

Romário Nunes de Azevedo e Raiza Cristina Luz Silva, apaixonados pelo Vasco João Alexandre Borges / Agência O Dia

"O Vasco é minha vida. Eu amo o Vasco. O último título que vi foi em 2011, meu pai estava vivo e comemorei com ele. Hoje, não está mais aqui. Esse título será nosso, se Deus quiser", declarou o vascaíno, de 31 anos, que tem o nome em homenagem ao ídolo do clube.



"Coração a mil, mas confiante demais. Se ganharmos, Rayan vira ídolo", contou a torcedora, de 31 anos.

Revanche do Mundial de 2000?

Vasco e Corinthians voltam a se encontrar em uma decisão no Maracanã depois de 25 anos. Em 2000, decidiram o Mundial de Clubes no estádio e, nos pênaltis, o Timão levou a melhor. Para Romário Nunes de Azevedo, é a chance de o Gigante da Colina dar o troco: "Hoje é revanche".

Thiago Rocha dos Santos, torcedor fanático do Vasco João Alexandre Borges / Agência O Dia

Por outro lado, Thiago Rocha dos Santos não vê o confronto desta maneira: "Não acho (que seja uma revanche). São elencos e tempos completamente diferentes. Eu vejo como uma retomada do Vasco", ponderou o servidor público, de 44 anos.

Ele também acredita que Rayan se tornará ídolo em caso de título. Além da joia, Coutinho e Léo Jardim foram citados pelo torcedor.

Cenário para a decisão