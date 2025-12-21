Vasco e Corinthians contam com atacantes que podem decidir, como Rayan e Memphis Depay, mas também apostam alto em seus goleiros neste domingo (17), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Afinal, com o 0 a 0 no jogo de ida em São Paulo, um novo empate levará a decisão da Copa do Brasil para os pênaltis, onde Léo Jardim e Hugo Souza têm se mostrado decisivos, como foram nas semifinais e em outros momentos.
Os dois goleiros foram heróis nas classificações sobre o Fluminense e Cruzeiro e, curiosamente, também brigam por posição na seleção brasileira. O corintiano sai na frente por ter sido convocado e já testado por Carlo Ancelotti, enquanto o vascaíno esteve presente nas últimas pré-listas como opção.
"O Brasil produz muitos bons goleiros e Hugo é um deles. Para mim, é um prazer viver esse momento. O Brasil está bem servido para a comissão técnica escolher quem achar que é o melhor", disse Léo Jardim.
Léo Jardim já pegou 12 cobranças desde que chegou ao Gigante da Colina, sendo nove delas em disputas de mata-mata na Copa do Brasil. Somente em 2025, ele garantiu três classificações dessa maneira, sobre Operário-PR, Botafogo e Fluminense.
"Espero que não precise. Que a gente consiga fazer um jogo consistente e o resultado nos 90 minutos. Mas se tiver que ir para os pênaltis vou fazer o meu melhor e estar o mais preparado possível para ajudar o Vasco", disse o goleiro vascaíno.
O desempenho do goleiro do Corinthians
Já Hugo Souza defendeu 10 pênaltis pelo Corinthians, seis deles em disputas nas Copas Sul-Americana (Red Bull Bragantino) e do Brasil (Grêmio e Cruzeiro).
"São cenários diferentes, contextos diferentes. Cada um com a sua importância. Os da semifinal nos credencia a sonhar bem grande. Vamos buscar dar alegria ao nosso torcedor, que merece tanto. Voltar a comemorar um título grande como a Copa do Brasil", avisou Hugo.
Os dois goleiros ainda podem contribuir para uma vitória de suas equipes nos 90 minutos, se não sofrerem gols e um dos ataques funcionar. Em vários momentos ao longo da temporada, aliás, eles ajudaram desta maneira, com defesas importantes. E agora, mais do que nunca, Vasco e Corinthians precisarão deles.
