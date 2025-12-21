Léo Jardim e Hugo Souza garantiram Vasco e Corinthians na final da Copa do Brasil - Fotos de Matheus Lima/Vasco e Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Publicado 21/12/2025 10:30

um novo empate levará a decisão da Copa do Brasil para os pênaltis, onde Léo Jardim e Hugo Souza têm se mostrado decisivos, como foram nas semifinais e em outros momentos.

Vasco e Corinthians contam com atacantes que podem decidir, como Rayan e Memphis Depay, mas também apostam alto em seus goleiros neste domingo (17), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Afinal, com o 0 a 0 no jogo de ida em São Paulo,onde Léo Jardim e Hugo Souza têm se mostrado decisivos, como foram nas semifinais e em outros momentos.

dois goleiros foram heróis nas classificações sobre o

Ossobre o Fluminense e Cruzeiro e, curiosamente, também brigam por posição na seleção brasileira. O corintiano sai na frente por ter sido convocado e já testado por Carlo Ancelotti, enquanto o vascaíno esteve presente nas últimas pré-listas como opção.

"O Brasil produz muitos bons goleiros e Hugo é um deles. Para mim, é um prazer viver esse momento. O Brasil está bem servido para a comissão técnica escolher quem achar que é o melhor", disse Léo Jardim.

se encaixam no perfil desejado pelo técnico italiano, que avalia levar à Copa do Mundo um Ambos, que avalia levar à Copa do Mundo um terceiro goleiro especialista em pênaltis . E os dois têm mostrado bom desempenho nesse fundamento.

Herói das classificações do Vasco

Léo Jardim já pegou 12 cobranças desde que chegou ao Gigante da Colina, sendo nove delas em disputas de mata-mata na Copa do Brasil. Somente em 2025, ele garantiu três classificações dessa maneira, sobre Operário-PR, Botafogo e Fluminense.



"Espero que não precise. Que a gente consiga fazer um jogo consistente e o resultado nos 90 minutos. Mas se tiver que ir para os pênaltis vou fazer o meu melhor e estar o mais preparado possível para ajudar o Vasco", disse o goleiro vascaíno.



O desempenho do goleiro do Corinthians

Já Hugo Souza defendeu 10 pênaltis pelo Corinthians, seis deles em disputas nas Copas Sul-Americana (Red Bull Bragantino) e do Brasil (Grêmio e Cruzeiro).



"São cenários diferentes, contextos diferentes. Cada um com a sua importância. Os da semifinal nos credencia a sonhar bem grande. Vamos buscar dar alegria ao nosso torcedor, que merece tanto. Voltar a comemorar um título grande como a Copa do Brasil", avisou Hugo.



Os dois goleiros ainda podem contribuir para uma vitória de suas equipes nos 90 minutos, se não sofrerem gols e um dos ataques funcionar. Em vários momentos ao longo da temporada, aliás, eles ajudaram desta maneira, com defesas importantes. E agora, mais do que nunca, Vasco e Corinthians precisarão deles.

