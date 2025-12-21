Vasco x Corinthians pela final da Copa do Brasil terá casa cheia no Maracanã - Imagem gerada por IA / Gemini

Publicado 21/12/2025 10:00

A final Vasco x Corinthians, neste domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã, encerrará a temporada do futebol brasileiro e fará com que um dos grandes clubes do país dê fim a um longo jejum. Isso porque a final da Copa do Brasil representará para vascaínos ou corintianos a volta ao protagonismo nacional.

Campeão do torneio em 2011, o Cruz-Maltino não conquista um título relevante desde então. E não levanta um troféu desde os Campeonatos Cariocas de 2015 e 2016. Já o Corinthians voltou a celebrar um título após seis anos no Paulista deste ano, mas segue há oito anos sem uma taça nacional.

Como a partida de ida terminou em 0 a 0, em São Paulo, quem vencer no Maracanã será campeão. Já em caso de novo empate, por qualquer placar, a final irá para a decisão por pênaltis.

Onde assistir à final da Copa do Brasil

A decisão terá transmissão de: Globo, SporTV, Ge TV, Premiere e Prime Video.

Provável escalação do Vasco

O técnico Fernando Diniz conta com praticamente todos os jogadores à disposição, com exceção dos lesionados Jair, Adson, Lucas Piton e Mateus Carvalho. Com isso, deve mandar a campo a mesma equipe que foi titular no jogo de ida.

O Vasco deve jogar com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Qual será o time do Corinthians

Em busca do tetra da Copa do Brasil, o Timão terá mudanças entre os titulares. Insatisfeito com o desempenho no jogo de ida, o técnico Dorival Júnior deve promover Maycon na equipe, no lugar de Rodrigo Garro.

A provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Arbitragem do jogo no Maracanã

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

Árbitro de vídeo: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira