Fernando Diniz lamentou o vice do Vasco na Copa do BrasilPablo Porciuncula / AFP

Publicado 21/12/2025 21:55

Rio - O Vasco lutou até o fim, mas amargou o vice-campeonato da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino perdeu para o Corinthians por 2 a 1 , neste domingo (21), no Maracanã, e deixou escapar a chance de conquistar o bicampeonato da competição. O técnico Fernando Diniz lamentou a derrota, mas destacou a entrega do time até o último minuto e vê o futuro de forma positiva.

"Sentimos uma tristeza enorme por não ter contemplado todo mundo com a vitória. É uma tristeza enorme que estou sentindo porque jogamos para ser campeão. O time foi muito valente e melhor que o Corinthians nos dois jogos, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Fica um sabor de tristeza, mas ao mesmo tempo um sinal positivo de que o time lutou e representou a camisa do Vasco", disse.

Após empatar sem gols no jogo de ida, o Vasco teve a chance de decidir o título no Maracanã. Campeão do Carioca, Libertadores e Recopa no estádio com o Fluminense, Fernando Diniz teve a chance de conquistar o seu primeiro título nacional da carreira no mesmo local, mas não deu. O treinador, no entanto, destacou a evolução do Cruz-Maltino durante a temporada, fez um balanço positivo e projetou 2026.

"Acredito que o Vasco foi aprendendo a ser grande. Hoje jogou como um time grande, mas não conseguiu levantar o título. Ao longo desse processo, o time foi ganhando confiança, aprendendo a valorizar a camisa do Vasco e entregar coisas positivas para a torcida. Tivemos momentos brilhantes e momentos ruins, com oscilação. A consistência é a meta que precisamos buscar na próxima temporada", completou.

Em sua segunda passagem pelo Vasco, Fernando Diniz encerrou a temporada com 44 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 18 derrotas. O futuro do treinador será reavaliado, mas ele conta com o prestígio do presidente Pedrinho. A tendência é que ele permaneça no comando e já inicie imediatamente o planejamento para a próxima temporada.