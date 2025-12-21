Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/12/2025 18:23 | Atualizado 21/12/2025 18:38

Rio - A torcida do Vasco fez grande festa na entrada dos times na decisão da Copa do Brasil, neste domingo (21). O Cruz-Maltino disputa o título do torneio nacional com o Corinthians, no Maracanã. Os milhares de torcedores montaram um mosaico, usaram balões e escudos do clube para inflar o ânimo dos jogadores antes do apito inicial.

Leia mais: Torcedores acreditam que Rayan alcançará status de ídolo em caso de título

A festa da torcida do Vasco no Maracanã! Vale o título da Copa do Brasil #ODia pic.twitter.com/jXgR1LLWnr — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 21, 2025

Leia mais: Torcedores do Corinthians compram ingressos fora do setor visitante

Assim, quem vencer levantará o troféu. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.