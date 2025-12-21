Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Rio - A torcida do Vasco fez grande festa na entrada dos times na decisão da Copa do Brasil, neste domingo (21). O Cruz-Maltino disputa o título do torneio nacional com o Corinthians, no Maracanã. Os milhares de torcedores montaram um mosaico, usaram balões e escudos do clube para inflar o ânimo dos jogadores antes do apito inicial.
Leia mais: Torcedores acreditam que Rayan alcançará status de ídolo em caso de título
A partida de ida foi truncada, sem muita emoção - somente dois gols anulados por impedimento - e terminou empatada em 0 a 0 na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17).
Leia mais: Torcedores do Corinthians compram ingressos fora do setor visitante
Assim, quem vencer levantará o troféu. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.