Rio - A torcida do Vasco
fez grande festa na entrada dos times na decisão da Copa do Brasil, neste domingo (21). O Cruz-Maltino disputa o título do torneio nacional com o Corinthians, no Maracanã. Os milhares de torcedores montaram um mosaico, usaram balões e escudos do clube para inflar o ânimo dos jogadores antes do apito inicial.
A partida de ida foi truncada, sem muita emoção - somente dois gols anulados por impedimento - e terminou empatada em 0 a 0 na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17)
.
Assim, quem vencer levantará o troféu. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
