O Corinthians é o mais novo tetracampeão da Copa do Brasil e igualou o rival Palmeiras no quarto lugar entre os maiores vencedores. Ao superar o Vasco na final da edição de 2025, o Timão volta a ganhar o torneio após 16 anos desde a última vez.
Além de 2025 e 2009, o clube paulista também levantou o troféu em 2002 e 1995. E agora, o Corinthians fica atrás de apenas três clubes.
O maior vencedor da Copa do Brasil continua sendo o Cruzeiro, que já celebrou o título seis vezes, sendo a última em 2018. Na sequência vem Grêmio e Flamengo, ambos com cinco, enquanto o Palmeiras tem quatro.

Todos os campeões da Copa do Brasil

Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)
São Paulo - 1 título (2023)
Fluminense - 1 título (2007)
Internacional - 1 título (1992)
Athletico-PR - 1 título (2019)
Vasco - 1 título (2011)
Santos - 1 título (2010)
Sport - 1 título (2008)
Criciúma - 1 título (1991)
Juventude - 1 título (1999)
Santo André - 1 título (2004)
Paulista - 1 título (2005)