Além de 2025 e 2009, o clube paulista também levantou o troféu em 2002 e 1995. E agora, o Corinthians fica atrás de apenas três clubes.
O maior vencedor da Copa do Brasil continua sendo o Cruzeiro, que já celebrou o título seis vezes, sendo a última em 2018. Na sequência vem Grêmio e Flamengo, ambos com cinco, enquanto o Palmeiras tem quatro.
Todos os campeões da Copa do Brasil
Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024) Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020) Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025) Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021) São Paulo - 1 título (2023) Fluminense - 1 título (2007) Internacional - 1 título (1992) Athletico-PR - 1 título (2019) Vasco - 1 título (2011) Santos - 1 título (2010) Sport - 1 título (2008) Criciúma - 1 título (1991) Juventude - 1 título (1999) Santo André - 1 título (2004) Paulista - 1 título (2005)
