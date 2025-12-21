Troféu da Copa do Brasil tem um novo campeão para levantá-lo - Rafael Ribeiro/CBF

Troféu da Copa do Brasil tem um novo campeão para levantá-loRafael Ribeiro/CBF

Publicado 21/12/2025 20:11

O Corinthians é o mais novo tetracampeão da Copa do Brasil e igualou o rival Palmeiras no quarto lugar entre os maiores vencedores. Ao superar o Vasco na final da edição de 2025, o Timão volta a ganhar o torneio após 16 anos desde a última vez. . Ao superar o Vasco na final da edição de 2025, o Timãodesde a última vez.

Além de 2025 e 2009, o clube paulista também levantou o troféu em 2002 e 1995. E agora, o Corinthians fica atrás de apenas três clubes.



O maior vencedor da Copa do Brasil continua sendo o Cruzeiro, que já celebrou o título seis vezes, sendo a última em 2018. Na sequência vem Grêmio e Flamengo, ambos com cinco, enquanto o Palmeiras tem quatro.



Todos os campeões da Copa do Brasil



Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)

Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)

São Paulo - 1 título (2023)

Fluminense - 1 título (2007)

Internacional - 1 título (1992)

Athletico-PR - 1 título (2019)

Vasco - 1 título (2011)

Santos - 1 título (2010)

Sport - 1 título (2008)

Criciúma - 1 título (1991)

Juventude - 1 título (1999)

Santo André - 1 título (2004)

Paulista - 1 título (2005)

