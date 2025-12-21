Pumas foi o último clube de Daniel Alves - Reprodução/ Instagram

Pumas foi o último clube de Daniel Alves

Publicado 21/12/2025

Rio - O ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, de 42 anos, comprou o Sporting Clube de São João de Ver, da Terceira Divisão de Portugal. O ex-lateral-direito está avaliando a possibilidade de voltar aos gramados defendendo o clube lusitano. As informações são da "ESPN".

Daniel Alves não atua desde janeiro de 2023, quando defendeu o Pumas, do México pela última vez. No mesmo ano, ele foi acusado por agressão sexual e acabou preso em Barcelona. No ano seguinte, o brasileiro acabou sendo foi absolvido pela Justiça da Espanha. O ex-lateral saiu em liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, tendo antes feito um pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

Desde que saiu da prisão, Daniel Alves passou a trabalhar nos bastidores do futebol, especialmente na Europa, quase como empresário, mas sempre com a ideia de voltar a jogar. O brasileiro vem treinando em casa e acredita que pode adquirir ritmo de jogo em apenas um mês.

Daniel Alves teve passagens por grandes clubes do futebol europeu como Barcelona, Juventus e PSG. Pela seleção brasileira, o ex-lateral-direito esteve presente nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e de 2022.