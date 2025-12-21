Alexandre Pires, Neymar e Thiaguinho juntos no palco - Brazil News / Clayton Felizardo



Publicado 21/12/2025 09:28

subiu ao palco do show Tardezinha, do amigo Thiaguinho, em São Paulo, e fez uma promessa aos torcedores, assim como um pedido a Carlo Ancelotti, que ainda não o convocou. Neymar está fora das convocações desde outubro de 2023, mas voltou a demonstrar publicamente o desejo de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. De férias, o camisa 10 do Santos, assim como um pedido a Carlo Ancelotti, que ainda não o convocou.

“Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!”, disse Neymar diante do público.



Situação de Neymar segue indefinida na Seleção



A presença do jogador na Copa do Mundo ainda não está assegurada, principalmente por causa dos problemas físicos. Diante de uma série de lesões em seu retorno ao Santos, ainda não conseguiu uma sequência de jogos desde que retornou a jogar em 2025, após cirurgia por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



Neymar disputou 28 partidas pelo clube paulista, com 11 gols marcados e quatro assistências. O contrato com o clube se encerra em dezembro e as partes negociam uma renovação por mais seis meses, justamente com foco no Mundial.



Cirurgia antes da retomada



Antes de qualquer definição sobre o futuro, o atacante passará por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um esgarçamento no menisco. O procedimento está previsto para esta semana, com prazo estimado de recuperação de aproximadamente um mês.



A expectativa é que o camisa 10 possa fazer uma pré-temporada e finalmente conseguir uma sequência de jogos, para apresentar um nível de futebol que o faça retornar à seleção brasileira. Afinal, restam apenas dois amistosos, contra França e Croácia, no fim de março, antes da convocação para a Copa do Mundo.





