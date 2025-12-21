Jogadores do Botafogo reunidos no gramado do Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Jogadores do Botafogo reunidos no gramado do Nilton Santos Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/12/2025 21:36 | Atualizado 21/12/2025 21:43

Rio - O Barcelona de Guayaquil entrou na chave do Botafogo nas preliminares da Libertadores da América. A equipe equatoriana perdeu para o Independiente del Valle neste domingo (21) e fechou o campeonato local na terceira posição. A LDU, que também poderia ser a adversária do Glorioso, venceu e garantiu vaga direta na fase de grupos.

Assim, o Alvinegro fará um jogo a menos na altitude caso avance para o terceiro confronto. Isso porque, se precisasse enfrentar a LDU, jogaria em Quito, a 2.850 m acima do nível do mar.

Na segunda fase, o time carioca vai encarar The Strongest (BOL) ou Nacional de Potosí (BOL), que mandam suas partidas a 3.600 m e 4.090 m, respectivamente. Já na terceira, se passar, terá pela frente Barcelona de Guayaquil ou Argentinos Juniors (ARG).

Independentemente do rival, o Botafogo decidirá todos os embates das preliminares no Nilton Santos, já que tem vantagem pela posição no ranking da Conmebol.

Os jogos do Botafogo na pré-Libertadores

. The Strongest ou Nacional de Potosí x Botafogo: 18/2, às 21h30 – ida da 2ª fase preliminar

. Botafogo x The Strongest ou Nacional de Potosí: 25/2, às 21h30 - volta da 2ª fase preliminar

. Nas semanas de 4 e 11 de março – 3ª fase preliminar