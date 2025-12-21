Luiz Henrique recebe a placa dos dirigentes do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique recebe a placa dos dirigentes do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/12/2025 11:00 | Atualizado 21/12/2025 11:12

“Esse jogo foi muito bom para mim, individualmente. Foi um jogo que parecia que eu estava jogando ali, tranquilo, parecia que eu estava na pelada com meus amigos de infância. Então, foi importante pra mim individualmente e também pra ajudar a equipe, que precisava muito de mim ali nos jogos, com a minha velocidade, com a minha força, com o meu passe, com os meus dribles. Isso ajudou bastante para que a gente pudesse ganhar esse jogo”, disse Luiz Henrique.Na ocasião, o Botafogo precisava vencer o Peñarol por três gols de diferença para avançar diretamente à final, já que havia perdido o jogo de ida por 3 a 1. Luiz Henrique ressaltou a importância do técnico Artur Jorge durante o intervalo para ajudar a equipe a reverter o placar adverso e vencer por 5 a 0:“Artur Jorge foi excepcional. Deu um esporro na gente no intervalo para nos ligarmos, porque quando fizéssemos o primeiro, os caras iam se abrir. Foi um passe meu para o Savarino, com a qualidade que tem, um jogadoraço também, que eu admiro bastante. Ele abriu o placar e foi um, dois, três, aí já era. Quando fez um, fez dois, os caras já se perderam”.