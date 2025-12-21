Marçal vê demora na escolha de técnico como motivo para temporada de 2025 complicada - Vítor Silva / Botafogo

Marçal vê demora na escolha de técnico como motivo para temporada de 2025 complicadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/12/2025 12:29

demora na escolha de um técnico gerou incômodo no elenco e é vista como motivo para a temporada irregular. Por isso, o lateral torce para que o problema não se repita para 2026.

Os jogadores do Botafogo ficaram surpresos com a saída de Davide Ancelotti , e Marçal admite que há uma certa preocupação para não repetir 2025. APor isso, o lateral torce para que o problema não se repita para 2026.

"A gente de fato contava com ele, até nas últimas entrevistas, projetava 2026 com um final melhor que 2025, justamente pela continuidade do treinador e do trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, ter ouvido agora pela mídia que o (Davide) Ancelotti estava de partida deixou todo mundo boquiaberto", admitiu Marçal em entrevista à Rádio Guaíba.



"Então vamos torcer agora para que o Botafogo já tenha algum treinador na manga, para que a gente não perca tempo".



O lateral esquerdo também disse que ainda não sabe qual vai ser o planejamento para o início de 2026. A tendência é o Botafogo utilizar reservas no início do Campeonato Carioca e focar na pré-Libertadores, em fevereiro, mas os jogadores ainda aguardam a confirmação.

"Agora está uma incógnita saber de fato o que nós vamos fazer, se nós vamos usar o Estadual como preparação para aquilo que é a temporada ou começaremos com um time um pouco mais misto, com o sub-20 jogando também. Mas sem dúvida nenhuma a gente deve se preparar e colocar todas as forças aí para a pré-Libertadores porque é um campeonato importante pra gente", completou.

Quem será o técnico do Botafogo

deu início às buscas e fará entrevistas com candidatos, após Assim como acontece desde o início da SAF, a escolha final do substituto de Davide Ancelotti será de John Textor, que em 2025 só definiu Renato Paiva no fim de fevereiro. O empresário americano já, após Rafael Guanaes optar por permanecer no Mirassol

No Brasil, trabalhou como auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Entre as opções avaliadas está o argentino Martin Anselmi , ex-Porto. Ele também treinou Unión La Calera (Chile), Independiente del Valle (Equador).