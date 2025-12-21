Tatuagem de Barboza, Ponte e Montoro - Foto: Reprodução

Publicado 21/12/2025 13:30

Rio - Mesmo durante o período de férias, parte do elenco do Botafogo manteve a convivência fora dos gramados. O zagueiro Alexander Barboza, o lateral Mateo Ponte e o meia Montoro aproveitaram os dias de descanso nos Estados Unidos para celebrar a amizade e decidiram eternizar o vínculo com uma tatuagem em comum.

O trio está em Orlando e passou por um estúdio para fazer o mesmo desenho no tornozelo: uma roda-gigante. A escolha simboliza os dias compartilhados longe da rotina do clube, que incluíram visitas aos parques da Disney e registros frequentes nas redes sociais.



Barboza e Montoro, ambos argentinos, e Ponte, uruguaio, fazem parte do grupo de estrangeiros do elenco alvinegro, que também conta com Joaquín Corrêa, Chris Ramos, Santi Rodríguez e Savarino. Fora do ambiente de trabalho, os jogadores costumam manter a proximidade, com encontros frequentes durante folgas e viagens curtas.