Jogadores do Corinthians comemoram o título da Copa do BrasilPablo Porciuncula / AFP
Corinthians levanta a taça! É o campeão da Copa do Brasil de 2025 #ODia pic.twitter.com/dxVP4RoE2t— João Alexandre Borges (@JABorges_) December 21, 2025
Os campeões da Copa do Brasil
. Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
. Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
. Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
. Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
. Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)
. São Paulo - 1 título (2023)
. Fluminense - 1 título (2007)
. Internacional - 1 título (1992)
. Athletico-PR - 1 título (2019)
. Vasco - 1 título (2011)
. Santos - 1 título (2010)
. Sport - 1 título (2008)
. Criciúma - 1 título (1991)
. Juventude - 1 título (1999)
. Santo André - 1 título (2004)
. Paulista - 1 título (2005)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.