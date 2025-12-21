Jogadores do Corinthians comemoram o título da Copa do BrasilPablo Porciuncula / AFP

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Rio - O Corinthians superou o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21) e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil, no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay foram os responsáveis por balançar a rede pelo Timão. Nuno Moreira descontou para o Cruz-Maltino. 
Depois do apito final, os jogadores fizeram muita festa no gramado e levantaram a taça. 
O Corinthians começou melhor e abriu o placar com Yuri Alberto. Com o tempo, perdeu força e passou a ter dificuldade para criar oportunidades. O Vasco cresceu e empatou ainda na etapa inicial, com Nuno Moreira. O Cruz-Maltino manteve a superioridade, mas não conseguiu virar e viu Memphis Depay fazer o segundo do Timão e dar números finais ao duelo.

Os campeões da Copa do Brasil

. Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
. Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
. Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
. Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
. Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
. Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)
. São Paulo - 1 título (2023)
. Fluminense - 1 título (2007)
. Internacional - 1 título (1992)
. Athletico-PR - 1 título (2019)
. Vasco - 1 título (2011)
. Santos - 1 título (2010)
. Sport - 1 título (2008)
. Criciúma - 1 título (1991)
. Juventude - 1 título (1999)
. Santo André - 1 título (2004)
. Paulista - 1 título (2005)