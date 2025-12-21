Jogadores do Corinthians comemoram o título da Copa do Brasil - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 21/12/2025 21:14 | Atualizado 21/12/2025 21:21

Depois do apito final, os jogadores fizeram muita festa no gramado e levantaram a taça.

Corinthians levanta a taça! É o campeão da Copa do Brasil de 2025 #ODia pic.twitter.com/dxVP4RoE2t — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 21, 2025

O Corinthians começou melhor e abriu o placar com Yuri Alberto. Com o tempo, perdeu força e passou a ter dificuldade para criar oportunidades. O Vasco cresceu e empatou ainda na etapa inicial, com Nuno Moreira. O Cruz-Maltino manteve a superioridade, mas não conseguiu virar e viu Memphis Depay fazer o segundo do Timão e dar números finais ao duelo.

Os campeões da Copa do Brasil

. Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

. Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

. Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

. Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

. Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)

. Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)

. São Paulo - 1 título (2023)

. Fluminense - 1 título (2007)

. Internacional - 1 título (1992)

. Athletico-PR - 1 título (2019)

. Vasco - 1 título (2011)

. Santos - 1 título (2010)

. Sport - 1 título (2008)

. Criciúma - 1 título (1991)

. Juventude - 1 título (1999)

. Santo André - 1 título (2004)

. Paulista - 1 título (2005)