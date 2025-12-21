Goleiro Hugo Souza comemora, no gramado do Maracanã, o tetra do Corinthians na Copa do Brasil - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 21/12/2025 20:32

Rio - O Corinthians conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez na história. Após empatar sem gols na Neo Química Arena, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1 , neste domingo (21), no Maracanã, e se consagrou tetracampeão. O goleiro Hugo Souza destacou a força do time alvinegro, que foi o "patinho feio" do mata-mata e superou todos os favoritos nos confrontos diretos.

"Todo mundo desacreditou (do Corinthians). Ninguém acreditou que passaríamos do Athletico-PR, Palmeiras e Cruzeiro, mas passamos. Depois do primeiro jogo (contra o Vasco), disseram que perdemos a chance de ser campeão. Fizeram faixa de campeão, Vegetti disse que jogariam em casa... Mas nosso time, com muita humildade, venceu aqui. Estamos na história", disse Hugo Souza.

Revelado no Flamengo, Hugo Souza subiu para o profissional em 2020. Dois anos depois, conquistou o título da Copa do Brasil sobre o próprio Corinthians, também no Maracanã. Na época, o goleiro era reserva de Santos. Agora, conquistou o título sendo um dos destaques da campanha vitoriosa do Timão, sendo decisivo nas disputas de pênaltis contra Athletico-PR e Cruzeiro.