Yuri Alberto celebra gol marcado pelo Corinthians sobre o Vasco, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/12/2025 20:09

vitória sobre o Vasco por 2 a 1, neste domingo (21), no Maracanã, o Timão embolsou mais de R$ 77 milhões e acumulou quase R$ 100 milhões com a conquista do tetracampeonato. Rio - Tetracampeão da Copa do Brasil, o Corinthians tem outro motivo para comemorar. Com a, o Timão embolsou mais de R$ 77 milhões e acumulou quase R$ 100 milhões com a conquista do tetracampeonato.

O Corinthians havia acumulado R$ 53,5 milhões até a final. Com a classificação sobre o Cruzeiro na semifinal, o Timão acumulou mais R$ 9,9 milhões e tinha R$ 33 milhões garantidos pela participação na final, mas embolsou R$ 77,1 milhões por ter sido o campeão.

O dinheiro traz alívio para o caixa do Corinthians para a próxima temporada. Com problemas financeiros, o valor arrecadado na Copa do Brasil é maior que o projetado pelo clube para Libertadores e Copa do Brasil em 2025. O Timão projetava arrecadar cerca de R$ 38,2 milhões.

Após empatar sem gols no jogo de ida, na última quarta-feira (17), na Neo Química Arena, o Vasco teve a chance de decidir o título diante da própria torcida, neste domingo (21), no Maracanã. O Corinthians, no entanto, não se intimidou com a pressão de decidir fora de casa e venceu.