Publicado 21/12/2025 12:04

Mbappé e Haaland alcançaram feitos históricos no último sábado (20). O craque francês, pelo Real Madrid, e o astro norueguês, pelo Manchester City, igualaram marcas pessoais de Cristiano Ronaldo na Espanha e na Inglaterra.

Na Inglaterra, na vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o West Ham, o atacante norueguês de 25 anos marcou dois gols. Com isso, Haaland chegou a 103 gols em 114 partidas disputadas na Premier League, igualando o número de tentos anotados por Cristiano Ronaldo durante suas duas passagens pelo campeonato inglês (2003–2009 e 2021–2023).Haaland chegou ao Manchester City em julho de 2022, contratado junto ao Borussia Dortmund por 60 milhões de euros (cerca de R$ 388 milhões). O atacante foi artilheiro da equipe na conquista inédita da Liga dos Campeões em 2023. Pelo clube inglês, além do torneio continental, o norueguês acumula dois Campeonatos Ingleses, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e uma Supercopa Europeia.Horas depois, pelo Campeonato Espanhol, na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla, Mbappé marcou de pênalti e igualou outro feito de Cristiano Ronaldo. O atacante francês de 27 anos encerrou o ano com 59 gols e divide o recorde de maior goleador do clube espanhol em um mesmo ano, marca que havia sido alcançada por CR7 em 2013.