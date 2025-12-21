Fortuna de Cristiano Ronaldo: Relógio Franck Muller Cintreé Tourbillon por R$ 7,7 milhõesDivulgação

Mbappé e Haaland alcançaram feitos históricos no último sábado (20). O craque francês, pelo Real Madrid, e o astro norueguês, pelo Manchester City, igualaram marcas pessoais de Cristiano Ronaldo na Espanha e na Inglaterra.
Na Inglaterra, na vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o West Ham, o atacante norueguês de 25 anos marcou dois gols. Com isso, Haaland chegou a 103 gols em 114 partidas disputadas na Premier League, igualando o número de tentos anotados por Cristiano Ronaldo durante suas duas passagens pelo campeonato inglês (2003–2009 e 2021–2023).

Haaland chegou ao Manchester City em julho de 2022, contratado junto ao Borussia Dortmund por 60 milhões de euros (cerca de R$ 388 milhões). O atacante foi artilheiro da equipe na conquista inédita da Liga dos Campeões em 2023. Pelo clube inglês, além do torneio continental, o norueguês acumula dois Campeonatos Ingleses, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e uma Supercopa Europeia.

Horas depois, pelo Campeonato Espanhol, na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla, Mbappé marcou de pênalti e igualou outro feito de Cristiano Ronaldo. O atacante francês de 27 anos encerrou o ano com 59 gols e divide o recorde de maior goleador do clube espanhol em um mesmo ano, marca que havia sido alcançada por CR7 em 2013.
Mbappé chegou ao Real Madrid em julho de 2024, sem custos, após longa passagem pelo Paris Saint-Germain. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o francês chegou à Espanha cercado de expectativa. Pelo clube francês, conquistou mais de 15 títulos e, pelo Real Madrid, já venceu um Mundial de Clubes e uma Supercopa Europeia. Na atual temporada, participou de 24 jogos, com 29 gols e quatro assistências.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo busca mais um recorde na carreira: alcançar a marca de 1.000 gols em jogos oficiais. Atualmente no Al-Nassr, o craque português soma 954 gols. Pelo clube saudita nesta temporada, participou de 10 partidas, com 10 gols marcados e uma assistência.
 
 
Mbappé comemora um de seus gols pelo Real nesta temporada