Samir Xaud, atual presidente da CBFStaff Images / CBF
Presidente da CBF defende final única da Copa do Brasil: 'Um charme a mais'
Competição mudará de formato no ano que vem
Flamengo formaliza proposta de renovação e aguarda resposta de Filipe Luís
Rubro-Negro oferece dois anos de contrato
Torcedores do Corinthians compram ingressos fora do setor visitante no Maracanã
Timão e Vasco disputam o título da Copa do Brasil neste domingo (21), às 18h (de Brasília)
Torcedores acreditam que Rayan alcançará status de ídolo em caso de título do Vasco
Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians na disputa pelo troféu da Copa do Brasil, no Maracanã
Fluminense tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Flamengo
Jogador, de 29 anos, deixou o futebol brasileiro em 2019
Vini Jr muda foto de perfil após ser vaiado em vitória do Real Madrid
Jogador tem dividido opiniões na arquibancada da torcida merengue
