Samir Xaud, atual presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 21/12/2025 18:10

Rio - Presente no Maracanã para a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, o presidente da CBF, Samir Xaud, defendeu a mudança no regulamento da competição para a próxima temporada. O dirigente afirmou que decisão em partida única é um atrativo a mais para o torneio.

"Gosto de final única em campo neutro. Temos algumas competições que são em final única. Acho que dá um charme a mais para a competição. E agora com a novidade do vice-campeão ganhar uma vaga para a Libertadores. Mas é mais um atrativo para o nosso produto", disse em entrevista à "GE TV".

A mudança acompanha algumas alterações feitas no futebol sul-americano nos últimos anos. Desde 2019, a Libertadores é decidida em apenas uma partida. A Supercopa do Brasil, que envolve o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil também ocorre em jogo único.

O Mané Garrincha, localizado em Brasília, é o grande favorito para receber a primeira final única da Copa do Brasil, que será disputada no ano que vem.