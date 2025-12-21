Thiago Silva decidiu voltar à Europa pra ficar perto da família - Divulgação / Porto

Publicado 21/12/2025 15:41

mas o zagueiro não foi confirmado como titular do clube português.

retorno de Thiago Silva ao Porto foi comemorado pelo téncico Francesco Farioli. A contratação de graça foi uma oportunidade de mercado para suprir a ausência de Nehuén Pérez, que sofreu grave lesão, mas o zagueiro não foi confirmado como titular do clube português.

"Ele veio para ajudar, porque já temos três zagueiros, mais o Nehuén, que estão a fazer um grande trabalho. Portanto, ele vai ajudar. Vamos ter muitos jogos, precisaremos de qualidade, experiência e liderança, e acho que a sua adição é a certa para o clube", afirmou em coletiva de imprensa.

Farioli celebrou a contratação do experiente jogador de 41 anos, considerado um dos melhores da posição nos últimos anos.



"Esse tipo de jogador não faz apenas a equipe melhor, mas também aumenta o nível. Na conversa que tive com ele foi muito positivo, mostrou muita curiosidade, também. Há muitos fatores, muita humildade e desejo para ajudar a equipe", disse o técnico.

Thiago Silva acertou com o Porto até o meio de 2026, com possibilidade de renovar por mais um ano. No clube, jogou no início da carreira, na temporada 2004/05,mas teve poucas oportunidades no time B e saiu logo depois. Agora, terá a concorrência de Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpic.

Ele deixou o Fluminense antes do fim do contrato, que era até junho de 2026, para retornar ao futebol europeu e ficar mais perto da família, que segue em Londres, na Inglaterra. Os filhos Isago (17 anos) e Iago (14 anos) são jogadores da base do Chelsea.

"A minha volta para a Europa me aproxima mais da minha família. Esses momentos dos meus filhos estão sendo especiais, e estou perdendo. Gostaria de estar um pouco mais próximo deles. Vivi tudo que tinha para viver aqui. Fui muito feliz, espero que vocês levem para vida de vocês também. Que a gente leve apenas momentos bons de tudo aquilo que nós já vivemos juntos. Eternamente em nossos corações. Saudações Tricolores", disse em vídeo postado nas redes sociais.