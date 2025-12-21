Thiago Silva decidiu voltar à Europa pra ficar perto da famíliaDivulgação / Porto
Técnico do Porto não garante Thiago Silva como titular: 'Veio ajudar'
Zagueiro deixou o Fluminense e assinou contrato até o meio de 2026 com o clube português
Vasco divulga relacionados para a decisão da Copa do Brasil
Em busca do título, o Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians, às 18h (de Brasília), no Maracanã
Musa do Cerro faz ensaio com pintura corporal com as cores do clube paraguaio
Eli Villagra tem mais de 316 mil seguidores no Instagram
Raphinha marca, Barcelona vence o Villarreal e fecha o ano na liderança
Brasileiro sofre pênalti e ajuda time catalão a chegar à oitava vitória seguida no Campeonato Espanhol
Juninho se despede, e Flamengo faz homenagem: 'Ruas jamais vão esquecer'
Atacante foi negociado com o Pumas, do México, após a disputa do Intercontinental
Jogadores do Botafogo fazem tatuagem em grupo durante férias nos EUA
Barboza, Ponte e Montoro celebram amizade fora dos gramados em viagem a Orlando
