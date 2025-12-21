Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está aproveitando os últimos dias do ano para celebrar sua paixão pelo clube paraguaio. Em seu perfil oficial no Instagram, a beldade publico uma imagem com pintura corporal com as cores da sua equipe do coração. 
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
"Aproveite estes últimos dias para cuidar da sua pele", disse a beldade, que tem mais de 316 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie).
Eli Villagra é bastante conhecida no seu país. Ele é chamada de "Barbie Paraguaia". A temporada de 2025 foi excelente para o Cerro Porteño, que conquistou o título de campeão do seu país.