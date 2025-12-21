Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro faz ensaio com pintura corporal com as cores do clube paraguaio
Eli Villagra tem mais de 316 mil seguidores no Instagram
Raphinha marca, Barcelona vence o Villarreal e fecha o ano na liderança
Brasileiro sofre pênalti e ajuda time catalão a chegar à oitava vitória seguida no Campeonato Espanhol
Juninho se despede, e Flamengo faz homenagem: 'Ruas jamais vão esquecer'
Atacante foi negociado com o Pumas, do México, após a disputa do Intercontinental
Jogadores do Botafogo fazem tatuagem em grupo durante férias nos EUA
Barboza, Ponte e Montoro celebram amizade fora dos gramados em viagem a Orlando
Lucas Braathen conquista mais uma medalha na Copa do Mundo de esqui alpino
Atleta naturalizado brasileiro esteve muito perto de ganhar o ouro na Itália
Marçal pede para Botafogo definir técnico: 'Que a gente não perca tempo'
Lateral espera que Glorioso não repita demora de 2025 para contratar novo comandante
