Vini Jr abraçou o técnico Xabi Alonso após ser substituído contra o SevillaOscar Del Pozo / AFP
Vini Jr muda foto de perfil após ser vaiado em vitória do Real Madrid
Jogador tem dividido opiniões na arquibancada da torcida merengue
Fluminense tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Flamengo
Jogador, de 29 anos, deixou o futebol brasileiro em 2019
Flamengo agenda reunião com Filipe Luís para discutir renovação de contrato
Clube avalia aumento salarial e vê cenário favorável para manter o treinador
Aston Villa derrota Manchester United e enfileira sua décima vitória consecutiva
Equipe de Birmingham está três pontos atrás do líder Arsenal no Inglês
Técnico do Porto não garante Thiago Silva como titular: 'Veio ajudar'
Zagueiro deixou o Fluminense e assinou contrato até o meio de 2026 com o clube português
Vasco divulga relacionados para a decisão da Copa do Brasil
Em busca do título, o Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians, às 18h (de Brasília), no Maracanã
