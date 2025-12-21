Vini Jr abraçou o técnico Xabi Alonso após ser substituído contra o Sevilla - Oscar Del Pozo / AFP

Vini Jr abraçou o técnico Xabi Alonso após ser substituído contra o SevillaOscar Del Pozo / AFP

Publicado 21/12/2025 16:30 | Atualizado 21/12/2025 16:57

Rio - Vini Jr. foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Sevilla pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (20), no Santiago Bernabéu, em Madri, e foi vaiado pela torcida madrilenha. Um dia depois, o jogador mudou a foto do perfil das redes sociais.

A imprensa espanhola se dividiu sobre a intensidade do protesto. O jornal Marca registra "alguns aplausos", enquanto o AS cita "uma trilha sonora constante: vaias" enquanto o brasileiro deixava o campo. O AS descreveu a vaia deste sábado como diferente das anteriores.

"Nenhuma foi tão inegável. Tão alta", descreveu o jornal.

Já o Marca afirma que existe uma clara divisão de opiniões sobre o brasileiro entre os torcedores do Real. Ao ver a placa de substituição com seu número e entregar a braçadeira de capitão para Courtois, o atacante caminhou para a linha lateral sem gesticular e abraçou o técnico Xabi Alonso.

Depois do jogo, Vini Jr. removeu a foto de seu perfil na rede social, no qual aparecia com a camisa do Real Madrid, e trocou por outra com a camisa da seleção brasileira. Além disso, postou uma foto sua com a braçadeira de capitão do Real e uma legenda apenas com reticências.

"Três pontos. Breve, conciso. Enigmático", descreveu o AS.

Vini Jr não balança as redes, contando participações no Real Madrid e na seleção brasileira, há 17 jogos. O jogador vive o seu pior jejum desde a temporada 2021, quando começou a receber chances com frequência entre os titulares.