Lamine Yamal vive grande momento pelo BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 21/12/2025 19:44 | Atualizado 21/12/2025 19:44

Rio - A vitória do Barcelona sobre o Villarreal, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol repercutiu bastante na mídia local. O jornal catalão "Sport" destacou Lamine Yamal, de 18 anos, que fez o segundo gol da partida que terminou em 2 a 0. O jovem espanhol foi comparado a um craque brasileiro.

Lamine Yamal qui fait taire les supporters de Villareal qui le sifflaient tout le match c'est ce qu'il a toujours fait il aime trop ça pic.twitter.com/8Y3gW8u3QL — (@FCB_C0C0) December 21, 2025

"O garoto fez muitas diabruras em campo e, no segundo tempo, foi premiado com o gol [...] usando um recurso que Ronaldinho Gaúcho: o chute de bico. Foi um disparo seco e contra o qual o goleiro do Villarreal nada pode fazer", disse o diário.

A vitória do Barcelona confirmou a vantagem do clube diante do Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Os catalães tem 46 pontos em 18 partidas, contra 42 pontos dos merengues, que estão em segundo lugar.

Além de Yamal, o outro gol do Barcelona foi marcado por Raphinha. Depois de um começo de temporada tímido, a dupla está novamente se entendendo muito bem dentro de campo com a camisa blaugrana.