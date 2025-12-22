Pedrinho, atual presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 22/12/2025 11:00

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro homologou neste último domingo (21) o plano de pagamento do Vasco no processo de recuperação judicial. A decisão foi assinada pela juíza Caroline Rossy Brandão e reconhece a validade da Assembleia Geral em que os credores aprovaram o plano, em outubro.

A etapa é considerada fundamental na caminhada da reestruturação financeira. A magistrada rejeitou todos os argumentos e considerou que não houve prejuízo concreto aos credores, além de destacar que o próprio autor da impugnação votou favoravelmente ao plano.

O regime de recuperação judicial é tratado como fundamental para a reestruturação financeira do Vasco, já que protege o clube de penhoras e outras medidas. A diretoria do clube acredita que essa é a forma mais segura e eficiente de atacar as dívidas.



O Vasco encerrou a temporada arrecadando mais de R$ 57 milhões com o vice-campeonato da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino também garantiu vaga na Sul-Americana e terá um calendário cheio na próxima temporada.