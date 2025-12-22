Pumita Rodríguez em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco chegou a um acordo verbal pela renovação com Puma Rodríguez. O jogador, de 28 anos, irá permanecer no clube carioca na próxima temporada. As partes estão apenas resolvendo os últimos detalhes para oficializar o acordo. As informações são do "GE".
As negociações avançaram antes da final da Copa do Brasil, quando Puma foi titular na lateral esquerda, já que Lucas Pitton sofreu uma lesão e não pode entrar em campo. O desejo da renovação era das duas partes.
O Cruz-Maltino desejava manter o uruguaio pela versatilidade e pelas opções. Fernando Diniz enxerga Puma como um atleta importante no elenco. Identificado com o Vasco, o uruguaio também desejava permanecer no clube carioca.
Puma chegou ao Vasco em 2023, depois de um ano defendendo o Nacional, do Uruguai. Na atual temporada, o lateral entrou em campo em 43 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.
