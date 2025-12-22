Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco mandou um recado para a torcida após o vice-campeonato na Copa do Brasil, no último domingo (21). Em publicação nas redes sociais, o Cruz-Maltino agradeceu pelo apoio não só na decisão do torneio, mas também durante toda a temporada. No segundo jogo da final, o Gigante da Colina perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, no Maracanã, e deu adeus ao sonho de conquistar o troféu. A ida havia sido 0 a 0, na Neo Química Arena
Leia mais: Galvão Bueno manda recado ao Vasco após vice na Copa do Brasil
"Agradecemos profundamente pela linda festa realizada e por todo o apoio durante a campanha na Copa do Brasil e ao longo da temporada, torcida vascaína. Em São Januário. No Maracanã. Na Barreira. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo", iniciou o clube carioca.
"Estaremos juntos em 2026 novamente", complementou.
Leia mais: Vegetti termina o ano como artilheiro do futebol brasileiro
Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco lutou até o fim, mas não conseguiu sair com a taça. O Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto. Depois, Nuno Moreira, de cabeça, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O Cruz-Maltino cresceu, só que não conseguiu virar o placar. Na segunda etapa, Memphis Depay mandou para a rede para selar o título do Timão.

Veja a publicação do Vasco