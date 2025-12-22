Apesar da derrota, Galvão Bueno fez questão de elogiar a campanha do VascoReprodução / YouTube

Rio - Galvão Bueno fez um balanço da temporada nas redes sociais e comentou a decisão da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, no último domingo (21). O Timão venceu por 2 a 1, no Maracanã, e ficou com a taça. Mesmo assim, o narrador fez questão de elogiar o Cruz-Maltino, que voltou a disputar uma final de um torneio nacional depois de 14 anos. 
"A final não poderia ter sido em outro lugar. O primeiro jogo, na Arena do Corinthians, foi muito chato. Mas a decisão veio para o Maracanã. O velho e bom Maraca, o principal palco do futebol mundial. É diferente, tem cara de decisão. Um jogo brigado, lutado. Os dois entregaram a alma. Acabou com a vitória do Corinthians", iniciou o locutor.
"Parabéns ao Vasco por ter chegado a uma grande final nacional depois de 14 anos. Que seja o reinício de um grande Vasco, como sempre foi. Parabéns ao Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil", complementou. 
Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco lutou até o fim, mas não conseguiu sair com o troféu. O Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto. Depois, Nuno Moreira, de cabeça, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O Cruz-Maltino cresceu, só que não conseguiu virar o placar. Na segunda etapa, Memphis Depay mandou para a rede para selar o título do Timão. A ida havia sido 0 a 0, na Neo Química Arena.

