Apesar da derrota, Galvão Bueno fez questão de elogiar a campanha do Vasco - Reprodução / YouTube

Apesar da derrota, Galvão Bueno fez questão de elogiar a campanha do VascoReprodução / YouTube

Publicado 22/12/2025 16:10 | Atualizado 22/12/2025 17:02

Leia mais: Vasco avança por renovação de contrato com Puma Rodríguez

"A final não poderia ter sido em outro lugar. O primeiro jogo, na Arena do Corinthians, foi muito chato. Mas a decisão veio para o Maracanã. O velho e bom Maraca, o principal palco do futebol mundial. É diferente, tem cara de decisão. Um jogo brigado, lutado. Os dois entregaram a alma. Acabou com a vitória do Corinthians", iniciou o locutor.

"Parabéns ao Vasco por ter chegado a uma grande final nacional depois de 14 anos. Que seja o reinício de um grande Vasco, como sempre foi. Parabéns ao Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil", complementou.

Leia mais: Vegetti termina o ano como artilheiro do futebol brasileiro

Veja os comentários de Galvão Bueno



