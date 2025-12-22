Apesar da derrota, Galvão Bueno fez questão de elogiar a campanha do VascoReprodução / YouTube
Galvão Bueno manda recado ao Vasco após vice na Copa do Brasil: ‘Que seja um reinício’
Cruz-Maltino perdeu a final por 2 a 1 para o Corinthians, no Maracanã
Barca zarpando! Vasco anuncia rescisão com atacante
Decisão ocorre um dia depois da final da Copa do Brasil
Vasco vê potencial altíssimo em zagueiro: ‘Estaria no Barcelona’
Jogador, de 22 anos, está emprestado até junho de 2026
Diniz conta com Rayan em 2026 e dá conselho sobre momento de deixar o Vasco
Técnico aposta em jovem atacante como um dos pilares do time para a próxima temporada
Vasco chega a acordo verbal com Pumita e renovação deverá ser assinada nos próximos dias
Jogador, de 28 anos, está no clube desde 2023
Mesmo na reserva, Vegetti termina o ano como artilheiro do futebol brasileiro
Centroavante argentino marcou 27 gols
