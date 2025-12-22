Robert Renan em treino do Vasco Matheus Lima / Vasco
Vasco vê potencial altíssimo em zagueiro: ‘Estaria no Barcelona’
Jogador, de 22 anos, está emprestado até junho de 2026
Diniz conta com Rayan em 2026 e dá conselho sobre momento de deixar o Vasco
Técnico aposta em jovem atacante como um dos pilares do time para a próxima temporada
Vasco chega a acordo verbal com Pumita e renovação deverá ser assinada nos próximos dias
Jogador, de 28 anos, está no clube desde 2023
Mesmo na reserva, Vegetti termina o ano como artilheiro do futebol brasileiro
Centroavante argentino marcou 27 gols
Justiça do Rio homologa plano de pagamento do Vasco na recuperação judicial
Decisão reconhece a validade da Assembleia Geral
Felipe Melo vê elenco do Vasco sem 'DNA campeão' e faz crítica a Rayan e Barros
Ex-jogador avalia a perda do título da Copa do Brasil pelo Gigante da Colina
