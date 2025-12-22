Robert Renan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 22/12/2025 15:15

Rio - Emprestado até julho de 2026, o zagueiro Robert Renan, de 22 anos, é visto como um atleta de altíssimo potencial pelo Vasco. O atleta chegou ao clube carioca no segundo semestre e entrou em campo em 18 jogos contando Brasileiro e a Copa do Brasil, sendo importante na melhor do setor defensivo.

Fernando Diniz citou as qualidades de Robert Renan e admitiu que ele precisa melhorar em alguns fundamentos para conseguir ter a carreira que pode ter.

Se o Robert Renan fosse muito bem no confronto direto, ele estaria no Barcelona. Ele está aqui justamente para a gente ajudar ele a corrigir. Com a bola ele é muito bom, de um nível top. Isso é uma deficiência que o Robert tem e vai corrigindo. Ele teve oscilações durante o ano. Mas se pegar esses dois jogos contra o Corinthians, foi muito bem. Não perdeu quase confrontos diretos, ainda mais na Arena", disse o técnico.

Revelado pelo Corinthians, o defensor deixou o clube paulista em 2023, vendido ao Zenit, da Rússia. O Vasco é o terceiro empréstimo de Robert Renan. Antes, o brasileiro passou pelo Internacional e pelo Al Shabab, da Arábia Saudita.