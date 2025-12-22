Após aposentadoria, Felipe Melo trabalha como comentarista do SporTV - Reprodução / SporTV

Publicado 22/12/2025 10:28

a falta de experiência dos jogadores em vencer títulos fez a diferença.

Felipe Melo postou nas redes sociais uma análise sobre a final da Copa do Brasil e apontou um dos motivos para o Vasco perder para o Corinthians por 2 a 1 , em pleno Maracanã. Para o ex-jogador e hoje comentarista,

"Faltou DNA de campeão. Coutinho foi campeão, mas Vegetti, acho que tem 37 anos, nunca ganhou nada importante na carreira. Vasco precisa para o próximo ano trazer jogadores que fedem a vitória e a título", avaliou no Instagram.



Ainda no intervalo, quando a final estava 1 a 1, Felipe Melo já havia levantado esse ponto. Para ele, Coutinho deveria aparecer mais para tentar decidir.



"O Vasco precisa muito do seu capitão, Coutinho. Porque, mais do que liderança, é o nome que está acostumado a vencer, tem o DNA de campeão, acostumado a ser campeão. Ele precisa passar um pouco aos outros que nunca foram", disse.

Recado aos jovens do Vasco



Para o ex-jogador, Rayan e Cauan Barros tiveram posturas reprováveis. No caso do volante, o problema foi após a classificação sobre o Fluminense, na semifinal, quando pisoteou o escudo do rival à beira do campo.



"Sobre o acontecido do Cauan, volto a dizer: tem um potencial incrível para se tornar um grande jogador, multicampeão. Mas acho que o respeito com instituições deve ser sempre. O clube é maior do que qualquer jogador, entendam isso. Acontece que o cara faz aquela comemoração e foi vice-campeão", afirmou.



"Ele (Cauan) se parece comigo até, briga em campo, mas falta experiência. Falta DNA de campeão".

Já em relação a Rayan, a crítica foi em relação à discussão com xingamentos a Dorival Júnior, no minuto final da partida no Maracanã.



"Rayan, acho você um aspirante a craque. Mas não pode faltar com respeito com Dorival, né irmão. Mas é aquilo que falo, é jovem, vai ganhar experiência. Tudo bem, quando você tem uma idade, for multicampeão e querer brigar, até vai. Mas agora não... bola fora", finalizou Felipe Melo.